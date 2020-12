V Ljubljani in Mariboru po več kot sto novih okužb

Ljubljana, 4. decembra - V četrtek so v občinah Ljubljana in Maribor potrdili po več kot sto novih okužb. V Mariboru je delež trenutno okuženih višji od odstotka, v Ljubljani pa je aktivno okuženih 0,655 odstotka občanov. Najvišji delež trenutno okuženih imajo še naprej v občinah Kobilje (3,303 %) in Križevci (2,652 %).