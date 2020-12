Podpisali sporazum o sofinanciranju dokumentacije za nadgradnjo ljubljanskih železniških postaj

Ljubljana, 4. decembra - Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalska agencija za inovacije in omrežja Evropske komisije sta podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje projekta izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo glavne železniške postaje Ljubljana, železniških postaj Šiška, Zalog in Moste ter železniške povezave med njimi.