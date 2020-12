Začenja se festival Prepišno uredništvo na temo esejistike

Ljubljana, 7. decembra - V organizaciji LUD Literatura se bo danes začel osmi festival bralne kulture Prepišno uredništvo. Festival, ki bo potekal v virtualnem okolju do petka, so naslovili Prepišna Literatura: Brez bližnjic. Posvečen bo esejistiki, saj se smisla ne da poiskati prek bližnjic, ampak le s tehtno refleksijo, značilno za esejistiko, so zapisali organizatorji.