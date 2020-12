V SMC, NSi in DeSUS pričakujejo ukrepe za šolanje na daljavo v skladu z odločbo ustavnega sodišča

Ljubljana, 4. decembra - V koalicijskih SMC in NSi pričakujejo, da bo vlada oz. ministrstvo za izobraževanje v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča v roku sprejelo ustrezne ukrepe in omogočilo nadaljnje šolanje na daljavo. Kot navajajo, je to v trenutnih epidemioloških razmerah potreben ukrep. Tudi v DeSUS verjamejo, da bo ministrstvo pripravilo ustrezne rešitve.