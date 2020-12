SBI TOP na ljubljanski borzi teden sklenil v zelenem

Ljubljana, 4. decembra - Indeks SBI TOP se je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi okrepil za 0,27 odstotka in teden sklenil pri 893,01 točke. Nad gladino so indeks potisnile delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Večina blue chipov je sicer ostala na izhodiščni vrednosti. Vlagatelji so ustvarili 1,27 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.