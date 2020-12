Minevajo tri desetletja od podpisa sporazuma strank o skupnem nastopu na plebiscitu

Ljubljana, 6. decembra - Danes mineva 30 let od podpisa sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo. Še isti dan je bil nato sprejet zakon o plebiscitu, ki je določil, da bo plebiscit glede samostojnosti potekal v nedeljo, 23. decembra 1990.