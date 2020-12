Današnji mednarodni dan prostovoljstva v znamenju epidemije koronavirusa

Ljubljana, 5. decembra - Danes obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva. Letošnje leto zaradi epidemije koronavirusa še bolj kot katero drugo dokazuje, kako pomembno je, da so med nami ljudje, prostovoljke in prostovoljci, ki so ne glede na situacijo, pripravljeni podariti svoj čas in energijo za dobrobit ljudi in skupnosti, so ob tem poudarili pri Slovenski filantropiji.