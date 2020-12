V ZDA novembra odprli zgolj 245.000 novih delovnih mest

New York, 4. decembra - Ameriški delodajalci so novembra odprli zgolj 245.000 novih delovnih mest, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za delo. Številka je mnogo nižja od pričakovanj analitikov in nov dokaz, da je gospodarsko okrevanje zastalo, medtem ko se število okužb z novim koronavirusom v državi povečuje.