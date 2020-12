Prihodnja skupna kmetijska politika pred starimi izzivi

Ljubljana, 6. decembra - Izzivi na področju slovenskega kmetijstva, ki jih zaznavajo deležniki in jih je bilo slišati v okviru javne razprave o skupni kmetijski politiki, so večinoma dobro znani. V kmetijstvu opozarjajo predvsem na nekonkurenčen položaj v primerjavi s tujino in vse manjše število kmetovalcev, ki so se še pripravljeni soočati z zahtevnimi razmerami.