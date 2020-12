Ameriško veleposlaništvo z novo donacijo podprlo Slovenijo v boju proti koronavirusu

Ljubljana, 4. decembra - Ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blanchard je danes v državnem logističnem centru Roje Sloveniji predala donacijo štirih aparatov za dezinfekcijo prostorov z ultravijolično svetlobo in tako simbolično podprla prizadevanja Slovenije za zajezitev širjenja novega koronavirusa, so sporočili iz ministrstva za obrambo.