Ruski Ermitaž s tremi razstavami o starodavni Palmiri

Sankt Peterburg, 6. decembra - V muzeju Ermitaž so v sredo praznovali Dan Palmire, v sklopu katerega so odprli tri razstave in organizirali znanstveno razpravo o možnostih obnovitve tega starodavnega mesta. Razstave se osredotočajo na zgodovino, arhitekturo in trenutno stanje mesta Palmira v Siriji ter njegove povezave s Sankt Peterburgom, poroča ruska tiskovna agencija TASS.