Družba Intra Lighting odslej združena na eni lokaciji

Šempeter pri Gorici, 4. decembra - Po selitvi v nove proizvodne in skladiščne prostore je družba Intra Lighting iz Šempetra pri Gorici odslej združena na eni lokaciji. Uredili in dogradili so jo v industrijski coni na območju nekdanjih Vozil v Šempetru, za nakup in investicijo pa v letu dni namenili okrog osem milijonov evrov, od tega milijon evrov za nove tehnologije.