Žirovska čevljarska tradicija se vključuje v turistično ponudbo kraja

Žiri, 5. decembra - Žiri so čevljarsko mesto z dolgo in zanimivo zgodovino, ki predstavlja ne le pomemben gospodarski, temveč tudi turističen potencial kraja. V Žireh so zato v okviru projekta Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost povezali tradicionalen in sodoben način izdelovanja čevljev ter ju vključili v turistično ponudbo.