Umik Bio palčk in Bio mešanice semen

Rok uporabe Bio palčk je najmanj do 10. februarja 2021, 25. februarja 2021, 15. marca 2021, 24. maja 2021 ter 21. junija 2021, rok uporabe Bio mešanice semen pa najmanj do decembra letos (lot:4696072720), januarja 2021 (lot: 4696081820) in februarja 2021 (lot: 4696117520). Izdelka sta bila v prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serije z navedenimi roki uporabnosti nemudoma umaknili iz prodaje.

Kupci lahko izdelka vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bo tudi brez predložitve računa vrnjena kupnina. Za dodatne informacije se lahko kupci od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) obrnejo tudi na telefonsko številko 01/834 66 00 ter na elektronski naslov info@hofer.si.