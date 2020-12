Okrasna drevesca iz slovenskih gozdov letos med prevozi in prodajo z oranžno nalepko

Ljubljana, 4. decembra - Naravna, v Sloveniji pridelana okrasna drevesca so z okoljskega vidika najprimernejša, zato Zavod za gozdove Slovenije in kmetijsko ministrstvo spodbujata njihov nakup. Letos morajo biti okrasna drevesca iz slovenskih gozdov med prevozi in prodajo označena z nalepko oranžne barve in z letnico 2020.