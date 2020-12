V četrtek ob 6853 testih potrdili 1784 okužb, umrlo 61 oseb s covidom-19

Ljubljana, 4. decembra - V Sloveniji so v četrtek ob 6853 testih potrdili 1784 okužb. Delež pozitivnih testov je bil 26,3-odstoten, kar je 0,1 odstotne točke manj kot v sredo. Umrlo je 61 oseb s covidom-19, kar je 16 več kot v sredo in največ do zdaj, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.