Pred svetovnim dnevom tal pozivi k ohranitvi njihove biotske pestrosti

Ljubljana, 4. decembra - O naravnih virih, tleh, vodah in zraku, ki omogočajo življenje vseh bitij na Zemlji, po mnenju okoljskega ministra Andreja Vizjaka pogosto premalo govorimo. "Šele v primeru, da je z njimi nekaj narobe, se zavemo, kako nepogrešljivi in hkrati ranljivi so," je poudaril na posvetu pred dnevom tal, ki letos poziva k ohranitvi njihove biotske pestrosti.