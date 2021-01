Italija pripravljena na 700. obletnico Dantejeve smrti

pripravila Maja Čehovin Korsika

Rim, 2. januarja - Septembra bo minilo 700 let od smrti velikega pesnika srednjega veka in pripadnika sladkega novega sloga Danteja Alighierija. Glavno delo v Firencah rojenega literarnega velikana je še danes navdihujoča alegorična poučna pesnitev Božanska komedija. V Italiji so ob praznovanju Danteju posvečenega jubilejnega leta pripravili številne dogodke.