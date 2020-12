Italijanske policiste prijeli na Dragonji z ukradenim denarjem na Hrvaškem

Zagreb/Buje, 4. decembra - Hrvaška policija je na mejnem prehodu Dragonja prijela šest italijanskih državljanov, ki jih sumijo, da so 31-letnemu podjetniku iz Pulja ukradli več kot milijon kun (več kot 133.500 evrov), je danes sporočila policijska uprava hrvaške Istre. Med prijetimi so tudi dva italijanska policista in karabinjer, je potrdila italijanska policija.