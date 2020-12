Delovne pogoje za policiste na italijanski meji naj bi uredili v kratkem

Ljubljana, 5. decembra - Vse od vzpostavitve kontrolnih točk na meji z Italijo ob prvem valu epidemije Policijski sindikat Slovenije opozarja na neustrezne delovne pogoje za policiste, ki so se te dni soočali še s snegom in burjo. Na Generalni policijski upravi pa zagotavljajo, da so že dosegli dogovor z dobaviteljem za ustrezno predelavo zabojnikov na kontrolnih točkah.