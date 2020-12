Premiere filmov Warner Bros prihodnje leto sočasno v kinu in prek ponudnika pretočnih vsebin

Los Angeles, 7. decembra - Pri produkcijski hiši Warner Bros so napovedali, da bodo vse premiere filmov, ki so načrtovane za prihodnje leto, med njimi Matrice 4 in Dune: peščeni planet, hkrati v kinodvoranah in prek ponudnika pretočnih vsebin HBO Max. Odločitev je lahko prelomna za kinematografe, ki jih je pandemija covida-19 močno prizadela.