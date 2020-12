V Avstriji se je začelo širše množično testiranje na na novi koronavirus

Dunaj, 4. decembra - V Avstriji se je danes začelo širše množično testiranje na novi koronavirus, in sicer na Dunaju, na Tirolskem in Predarlskem. Kot prve so sicer na testiranje s hitrimi antigenskimi testi že v začetku tedna pozvali prebivalce manjše občine Annaberg-Lungötz v zvezni deželi Solnograško.