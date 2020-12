Premogovnik Velenje podaljšal postopek prodaje nepremičnin in zemljišč

Velenje, 6. decembra - Premogovnik Velenje je podaljšal postopek prodaje nepremičnin in zemljišč, ki niso v neposredni povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Gre za dve večji gradbeni zemljišči v Mozirju in enega v Velenju, predmet prodaje sta tudi Restavracija Jezero ob Velenjskem jezeru in gostinski lokal Arkada v Velenju.