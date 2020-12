Trumpovi odvetniki izgubili še eno tožbo v Wisconsinu

New York, 4. decembra - Odvetniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v četrtek izgubili tožbo pred vrhovnim sodiščem zvezne države Wisconsin, s katero so zahtevali razveljavitev 221.000 glasov po pošti na predsedniških volitvah 3. novembra. Tam in drugje bodo po napovedih nadaljevali s tožbami vsaj do 14. decembra, ko bodo elektorji oddali svoje glasove.