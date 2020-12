Osemnajst klubov v evropski ligi mirnih pred zadnjim krogom

Ljubljana, 3. decembra - Krog pred koncem prvega dela evropske nogometne lige je znanih osemnajst potnikov v šestnajstino finala. To so Braga, Lille, Milan, Villarreal, Antwerpen, Tottenham, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Leicester, Arsenal, Hoffenheim, Roma, Slavija Praga, Bayer Leverkusen, Glasgow Rangers, Benfica Lizbona, Granada in PSV Eindhoven.