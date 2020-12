Koalicija v OZP in OEU sprejela svoje sklepe glede Janševih zunanjepolitičnih stališč

Ljubljana, 3. decembra - Člani koalicijskih strank so danes na skupni seji odborov za zunanjo politiko (OZP) in za zadeve EU (OEU) zavrnili sklepe, ki so jih predlagale opozicijske stranke zaradi po njihovem mnenju škodljivih zunanjepolitičnih stališč premierja Janeza Janše. Ob obstrukciji opozicije so nato sprejeli svoje sklepe, v kateri so Janšo in vlado podprli.