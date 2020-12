Do zanesljivih uvodnih zmag Norvežanke in Rusinje

Koebenhavn, 3. decembra - Z današnjimi tekmami v skupinah B in D se je začelo 14. evropsko prvenstvo za rokometašice. Do uvodnih zmag so prišle Nemke, Rusinje, Švedinje in Norvežanke, Slovenke, ki na EP nastopajo sedmič, pa bodo nastope v skupini A začele v petek proti domačinkam Dankam. Tekma bo na sporedu ob 20.30 v Herningu.