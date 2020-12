Nasdaq z novim rekordom

New York, 3. decembra - Newyorške borze so trgovanje zaključile neenotno. Indeks Dow Jones je končal pod mejo 30.000 točk. Trgovanje so zaključili z izgubo po objavi poročila Pfizerja o dobavni verigi, ki bi lahko vplivala na dobavo cepiva proti covidu-19. Rekordno visoko pa je končal Nasdaq, ki je trgovanje sklenil pri 12.377,18 točke, poročajo tuje tiskovne agencije.