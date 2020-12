Znanih dvanajst udeležencev izločilnih bojev evropske lige

Ljubljana, 3. decembra - Nogometaši v evropski ligi so odigrali prve tekme 5. kroga. V 1/16 finala so se prebili Braga, Lille, Milan, Villarreal, Antwerpen, Tottenham, Crvena zvezda in Dinamo Zagreb Petra Stojanovića. Že pred tem so si preboj med 32 zagotovili Leicester, Arsenal, Hoffenheim in Roma.