V Stockholmu podelili alternativne Nobelove nagrade

Stockholm, 3. decembra - V Stockholmu so danes podelili nagrade Right Livelihood oziroma t. i. alternativne Nobelove nagrade. Letos so jih prejeli beloruski aktivist Ales Bjaljacki in njegova organizacija Vjasna, zaprta iranska odvetnica Nasrin Sotudeh, ameriški odvetnik Bryan Stevenson in nikaragovska aktivistka Lottie Cunningham Wren.