Izvršni odbor SMC o aktualnih temah, zlasti o strategiji spopada z epidemijo

Ljubljana, 3. decembra - Izvršni odbor SMC je danes razpravljal o aktualnih vprašanjih, med katerimi je bila osrednja tema strategija soočanja z epidemijo, ki se je po njihovi oceni razvila predvsem v psihološko krizo. Nujen bo razmislek, kako se s tem soočiti, so navedli v SMC. Razpravljali so tudi o zapletu pri financiranju STA in o sodelovanju SMC s sorodnimi strankami.