Policisti rešili družino migrantov, ujeto zaradi sneženja

Ljubljana, 3. decembra - Policisti so ob 2.18 prejeli klic migranta, da se je z družino znašel v težavah zaradi sneženja. Skupaj s predstavniki gorske reševalne službe in vojske so začeli reševalno akcijo in družino s pomočjo posredovanih koordinat našli zjutraj. Migranti so zdravi, naredili so si bivak in zakurili ogenj, so še zapisali na Policijski upravi Koper.