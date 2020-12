Po napovedi IJS bi lahko ob trenutnem poteku epidemije ukrepe začeli sproščati po 19. decembru

Ljubljana, 3. decembra - Po napovedi Instituta Jožef Stefan bi lahko prvi mejnik, ko bi lahko začeli sproščati ukrepe, to je manj kot 1200 hospitaliziranih covidnih bolnikov, dosegli že 19. decembra. To bi se zgodilo ob trenutnem reprodukcijskem številu. Do manj kot 500 covidnih bolnikov v bolnišnicah pa bi ob takšnem reprodukcijskem številu prišli v začetku februarja.