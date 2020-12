Zdravstveni inšpektorat minuli teden izrekel 38 prekrškovnih sankcij

Ljubljana, 3. decembra - Zdravstveni inšpektorat in policija sta danes poročala vladi o opravljenih nadzorih glede ukrepov v epidemiji covida-19 v prejšnjem tednu. Zdravstveni inšpektorat in inšpekcijski organi so v preteklem tednu opravili skupno 2183 nadzorov. Izrekli so 38 prekrškovnih sankcij, 252 opozoril in 101 upravni ukrep, so sporočili po seji vlade.