Bruselj z načrtom za evropsko demokracijo

Bruselj, 3. decembra - Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za krepitev demokracije v EU. V njem so določeni ukrepi za spodbujanje svobodnih in poštenih volitev, krepitev svobode medijev in boj proti dezinformacijam, torej za spopadanje z izzivi, ki jih prinašata naraščajoči ekstremizem ter oddaljenost med ljudmi in politiki.