Čeferin in von der Leynova za skupno spodbujanje cepljenja

Bruselj, 3. decembra - Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se danes zavzela za skupno spodbujanje cepljenja proti novemu koronavirusu. "Ljudje so zelo skeptični, s skupnim pristopom jih lahko prepričamo, da je to dobro," je po pogovoru povedal Čeferin.