V Mariboru steklo glasovanje o projektih v okviru participativnega proračuna

Maribor, 3. decembra - V Mestni občini Maribor so danes odprli glasovanje o projektih, ki so predlagani za uresničitev v okviru participativnega proračuna. Na spletni strani www.mariborsodeluj.si lahko Mariborčani in Mariborčanke do 10. decembra oddajo svoj glas za enega ali več od 131 projektnih predlogov na seznamu.