V Grčiji karantenske ukrepe podaljšali do 14. decembra

Atene, 3. decembra - V Grčiji so karantenske ukrepe zaradi epidemije covida-19 znova podaljšali za teden dni, tako da bodo veljali do 14. decembra. Vlada se je za to odločila zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom. Izjemoma bodo 7. decembra odprli trgovine z božično-novoletnimi okraski.