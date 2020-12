V Srbiji skoraj 8000 novih okužb s koronavirusom

Beograd, 3. decembra - V Srbiji so v preteklem dnevu potrdili 7802 nova primera okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 61 bolnikov s covidom-19. Na ventilatorjih je 288 bolnikov, kar je največ od začetka epidemije, so sporočile pristojne oblasti. Na Kosovu so potrdili 627 novih okužb, umrlo je 22 bolnikov s covidom-19, kar je največ v enem dnevu.