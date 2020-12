Ljubljana, 3. decembra - V sredo so največ okužb z novim koronavirusom znova potrdili v Ljubljani (171) in Mariboru (82), v obeh občinah sicer manj kot dan prej. Najvišji delež trenutno okuženih so imeli znova v občinah Kobilje (3,119 %) in Križevci (2,708 %).