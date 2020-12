Ljubljanska borza: Promet z delnicami Krke presegel tri milijone evrov

Ljubljana, 3. decembra - Borzni posredniki so danes na ljubljanski borzi sklenili za 4,22 milijona evrov poslov, pri čemer so šle znova najbolj v promet delnice Krke, ki so se ob 3,26 milijona evrov prometa podražile za 0,68 odstotka. Indeks SBI TOP je danes pridobil 0,36 odstotka.