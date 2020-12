Spopadi v Gorskem Karabahu zahtevali več kot 4600 življenj

Baku, 3. decembra - V zadnjih spopadih med Armenijo in Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu je umrlo več kot 4600 ljudi. Na strani Azerbajdžana je umrlo najmanj 2783 vojakov, še vedno pogrešajo več kot 100 vojakov, so danes sporočili iz Bakuja. Armenija je že pred tem poročala o 1746 mrtvih vojakih na svoji strani. Žrtve so bile tudi med civilisti.