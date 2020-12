Cigler Kralj zavrača očitke o šibkem socialnem dialogu

Ljubljana, 3. decembra - Minister za delo Janez Cigler Kralj zavrača očitke sindikatov, da je zanj socialni dialog "mrtva črka na papirju". Poudarja, da si socialni dialog prizadeva voditi od samega začetka ministrovanja, kar dokazujejo tudi številne seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in številni predlogi, ki so jih socialni partnerji obravnavali in tudi uskladili.