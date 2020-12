Izšel je nov glasbeni žepni vodič Listen To Slovenia

Ljubljana, 4. decembra - Slovenski glasbenoinformacijski center (Sigic) predstavlja žepni vodič po slovenski glasbi Listen To Slovenia: Pocket Music Guide. Gre za prenovljeno in posodobljeno različico zelo uspešne izdaje iz leta 2013, v kateri je mogoče na zgoščen, a komunikativen način izvedeti več o slovenskih glasbenikih in glasbi vseh žanrov.