Osem občin prejelo nazive Branju prijazna občina

Grosuplje, 3. decembra - Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so četrto leto zapored podelili nazive Branju prijazna občina. Letos so jih prejele občine Kočevje, Miren-Kostanjevica, Ormož in Šempeter-Vrtojba ter štiri mestne občine - Koper, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj.