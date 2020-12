Sindikat s predlogi za izboljšanje položaja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Ljubljana, 3. decembra - V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so pripravili nekaj predlogov za vključitev v sedmi paket pomoči, s katerimi bi se izboljšalo položaj zaposlenih na tem področju. Med drugim predlagajo izplačilo dodatka za delo delavcem, ki delo v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih opravljajo preko zunanjih izvajalcev.