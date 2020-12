V požaru v Petrovi vasi pogorela sušilnica mesa

Črnomelj, 3. decembra - Črnomaljske policiste so v sredo nekaj pred 12. uro obvestili o požaru objekta v Petrovi vasi. Požar, ki je v celoti zajel lesen senik, v katerem je bila sušilnica mesa, so gasilci pogasili. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 45.000 evrov, so sporočili z novomeške policijske uprave.