Dostop do interneta v prvem četrtletju imelo devet od desetih gospodinjstev

Ljubljana, 3. decembra - Dostop do interneta je imelo v Sloveniji v prvem četrtletju 90 odstotkov gospodinjstev, v katerih je bila vsaj ena oseba stara med 16 in 74 let. V vzhodni Sloveniji je bilo takih 89 odstotkov, v zahodni pa 91 odstotkov. Delež je večji na gosteje poseljenih območjih države, kažejo podatki statističnega urada.