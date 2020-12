Panelisti za bolj racionalen pristop k tveganjem 5G

Ljubljana, 3. decembra - Tehnologija 5G ne prinaša revolucije, saj je le rezultat logičnega tehnološkega razvoja, zato bi jo morali tako tudi obravnavati, so izpostavili sodelujoči na okrogli mizi. Strinjali so se, da je treba kibernetski varnosti nameniti veliko pozornosti, a ob tem prisluhniti stroki in argumentom. 5G sicer zaradi novega potenciala prinaša nove zahteve.