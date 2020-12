Do žreba skupin za EP do 21 let le še en teden, zaživela tudi slovenska spletna stran

Ljubljana, 3. decembra - Slovenija in Madžarska bosta prihodnje leto gostili evropsko prvenstvo do 21 let, kar bo največji nogometni dogodek v Sloveniji. Izbranci Mileta Ačimovića bodo tekmece dobili na žrebu, ki bo 10. decembra ob 12.30 v Nyonu. En teden pred žrebom je zaživela tudi slovenska uradna stran prvenstva, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS).